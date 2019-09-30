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Muhteşem Sörloth
Giriş Tarihi: 30.09.2019
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth, Beşiktaş karşılaşmasında Ronaldovari vuruşuyla galibiyeti taçlandıran golü kaydetti. Bu sezonki gol sayısını 5’e yükseltti
Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden Alexander Sörloth, galibiyeti perçinleyen golün sahibiydi. Geçen haftaki Sivasspor maçında penaltıdan yararlanamayan Norveçli forvet, Avrupa Ligi'ndeki Getafe sınavını da boş geçmişti. 23 yaşındaki futbolcu dün ise Nwakaeme'nin pasında şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. Bu sezon forma giydiği 11. resmi maçta 5 golüne ulaşan Sörloth, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltti. Bordomavili futbolcunun 1 de asisti bulunuyor. Sörloth, maç sonrası iyi mücadele ederek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.
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