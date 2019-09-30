Sosa'dan resital

Jose Sosa, 2 gole direkt etki ederek eski takımına karşı alınan galibiyette başrol oynadı .34 yaşındaki futbol sihirbazı, ayrıca bu sezonki ilk golünü atıp siftah yaptı.

Trabzonspor, Beşiktaş derbisinden 3 puanla ayrılırken galibiyetin mimarı Arjantinli yıldızı Jose Sosa oldu. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu bir gol atarken, Dorukhan'ın kendi kalesine gönderdiği topta da ortayı yapan isimdi. İlk olarak 31. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağı sert bir şekilde altı pasa ortalayan tangocu, resmen Dorukhan'a al da at! dedi. Asıl şov ise 42. dakikada yaşandı. Abdulkadir Parmak'ın pasında topu önüne alan Sosa, yaklaşık 30 metreden sert bir şut çıkardı; Necip'in kafasından seken meşin yuvarlak bir kez daha ağlarla buluştu. Eski takımı Beşiktaş'a karşı kazanılan zaferde Karadeniz ekibinin itici gücü olan tecrübeli futbolcu, sadece goller değil, performansıyla da alkış aldı. Sahada basmadık yer bırakmayan Sosa, hem arkadaşlarına pozisyon hazırladı hem de savunmaya yardım ederek seyrek Beşiktaş ataklarının savuşturulmasına yardım etti. Sosa ayrıca derbide bu sezonki siftahını da yapmış oldu. Arjantinli sihirbaz, bu sezon 11. kez resmi bir karşılaşmada forma giyip ilk golünü kaydetti. Sosa'nın 2'si Avrupa Ligi'nde olmak üzere 3 de asisti bulunuyor. Sosa maç sonrası, "Trabzonspor beni istediği sürece boş mukaveleye imza atmaya hazırım. Taraftarı mutlu ettiğimiz için biz de mutluyuz" diye konuştu.

CEZA SAHASI DIŞINDAN GOL ATMA EN YÜKSEK OYUNCU

Süper Lig'de 2014/15 sezonu başından bu yana attığı 18 golün 12'sini ceza sahası dışından kaydeden Jose Sosa (%67), bu alanda ligin en yüksek yüzdesine sahip oyuncu.

MAÇIN ARDINDAN ÇOCUKLARIYLA SAHAYA ÇIKTI

Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, maçın ardından çocuklarıyla sahaya çıktı. Tribünler tarafından uzun süre alkışlanan Sosa, daha sonra çocuklarına gol attırdı ve tüm tribünler bu golü ayakta alkışladı.