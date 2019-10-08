Kuzeyin kralı Sörloth

Trabzonspor'un sezon başında renklerine bağladığı Alexander Sörloth iyi bir başlangıçtan sonra suskunluğa bürünmüştü. Karadeniz ekibinin 23 yaşındaki forveti için suskun kaldığı dönemde çatlak sesler çıkmıştı. Son 4 lig maçında gol şov yapınca övgüler almaya başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın çok güvendiği isimlerden biri olan 'Kuzeyin Kralı' bu dönemde ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Norveçli yıldız, bu sözlere en güzel cevabı en iyi bildiği yerde verdi. Son 4 lig maçında 3 gol, 1 asistle oynadı. Geride kalan 7 haftada kaydettiği 4 gol, 2 asist ile gönüllere damga vurdu.

TARAFTARLAR ÖZÜR DİLEDİLER

Teknik direktör Ünal Karaman, sisteminin çok önemli bir parçası olan Alexander Sörloth'u yere göğe koyamıyor. Başarılı çalıştırıcı "Her geçen gün bu takıma olan bağlılığı artıyor. Potansiyeli çok daha iyi. O güçlendikçe biz de güçleneceğiz" ifadelerini kullandı. Bu arada formsuz olduğu kısa dönemde Norveçli yıldızı, sosyal medya hesabından eleştirilenler de ilginç bir yeniliğe imza attı. Bazı bordo-mavili taraftarlar Sörloth'tan özür diledi.