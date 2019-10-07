07 Ekim 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Zirve koşusu

Zirve koşusu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.10.2019

Melnjak’ın harika golü ile geriye düşen Fırtına, önce Sörloth, ardından ’nin sahne alması ile ’de üçüncü sıraya yükseldi

, zirve yürüyüşüne devam ediyor. Geçen hafta 'ı 4-1 gibi farklı bir skorla yenen, perşembe günü Basel ile Avrupa maçında 2-2 kalan Fırtına dün 'u deplasmanda 2-1 devirerek 12 puana çıktı ve 3. sıraya yükseldi. Yoğun maç trafiğine ve eksik futbolcularına rağmen zirveye iyice yaklaşan Fırtına, milli ara sonrası eksiklerinin de dönmesi ile daha iddialı bir hale gelecek.

MÜTHİŞ SÖRLOTH

Bu arada dün bir gol atan ve 'ye asist yapan Alexander Sörloth, 'de dört maçtır en az bir gole direkt katkı yapmayı başardı (3 gol, 2 asist). Bordo-mavili forma ile şu ana kadar 13 maça çıkan 23 yaşındaki santrfor, 6 kez fileleri sarsarken, 2 de asist yaparak harika bir istatistik elde etti. Sörloth maç sonrası, "Bu ağır şartlar altında oynamak zordu. İkinci yarıda iyiydik ve çok mutluyum" dedi.

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