Zirve koşusu
Melnjak’ın harika golü ile geriye düşen Fırtına, önce Sörloth, ardından Nwakaeme’nin sahne alması ile Süper Lig’de üçüncü sıraya yükseldi
Trabzonspor, zirve yürüyüşüne devam ediyor. Geçen hafta Beşiktaş'ı 4-1 gibi farklı bir skorla yenen, perşembe günü Basel ile Avrupa maçında 2-2 kalan Fırtına dün Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 devirerek 12 puana çıktı ve 3. sıraya yükseldi. Yoğun maç trafiğine ve eksik futbolcularına rağmen zirveye iyice yaklaşan Fırtına, milli ara sonrası eksiklerinin de dönmesi ile daha iddialı bir hale gelecek.
MÜTHİŞ SÖRLOTH
Bu arada dün bir gol atan ve Nwakaeme'ye asist yapan Alexander Sörloth, Süper Lig'de dört maçtır en az bir gole direkt katkı yapmayı başardı (3 gol, 2 asist). Bordo-mavili forma ile şu ana kadar 13 maça çıkan 23 yaşındaki santrfor, 6 kez fileleri sarsarken, 2 de asist yaparak harika bir istatistik elde etti. Sörloth maç sonrası, "Bu ağır şartlar altında oynamak zordu. İkinci yarıda iyiydik ve çok mutluyum" dedi.
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