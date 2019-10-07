07 Ekim 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Sturridge farkı

Sturridge farkı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.10.2019

30 yaşındaki İngiliz forvet, 63’te oyuna girdi, ilk asistini yaptı ve bir topu da direkten auta gitti

Bordo-mavili yönetimin bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı dün maça girdi ve gidişatı değiştirdi. 63. dakikada Hosseini'nin yerine oyuna giren dünyaca ünlü forvet, 73'te harika bir orta yaparak Sörloth'a golü attırdı ve takımı bir anda maça ortak etti. Hırzlı ve istekli olan İngiliz golcü fileleri sarsamasa da bir şutu da üst direğe çarparak auta gitti. Sturridge maç sonrası, "Hava şartları bizi zorlasa da sonuçta kazanmayı başardığımız için mutluyuz. Gerçekten zor bir rakiple oynadık ama sonuçta galip gelmemiz çok güzel oldu" ifadesini kullandı.

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