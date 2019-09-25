25 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Karaman kendini geçemedi

Karaman kendini geçemedi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2019

Geçen sezon 'un başında ilk 5 haftada 7 puan kazanan bu sezon 6 puanda kaldı.

Geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan teknik direktör , ilk beş haftada 7 puan elde ederken, bu sezon aynı dönemde 6 puanda kaldı. Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini kaybeden bordo-mavililer bu sezon atılan ve yenen gollerde de kötü istatistik sergiledi. Geçtiğimiz sezon 9 gol atıp 6 gol yemişti.
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