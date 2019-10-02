02 Ekim 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a UEFA'dan "tribün kapatma" cezası

Trabzonspor'a UEFA'dan tribün kapatma cezası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 02.10.2019

Kulübü, 3. eleme turunda ile oynanan karşılaşmada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası aldı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, güney kale arkasındaki bazı bloklardan atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verildiği belirtildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, tarafından, ile Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada güney kale arkasındaki bazı bloklardan atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"3 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağımız Basel karşılaşmasında güney kale arkası üst A blok, güney kale arkası üst G blok, güney kale arkası alt I, J, K ve L blokları bloke edilmiştir. İlgili tribünlere kesinlikle taraftar girişi olmayacaktır. Kulübümüzün benzeri bir eylemin tekrarlanması halinde daha ağır bir ceza ile karşılaşacağını belirtir, tüm taraftarlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz."

"Trabzonspor olduğu her yerde zirve için oynar" Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor olduğu her yerde zirve için oynar. Geçen yıl gerçekten çok olumlu bir süreç yakaladık. Bu sene yaptığımız transferlerle amacımız tamamen bunun üzerine koymaktı. Özellikle Obi Mikel ve Sturiddge transferlerinin önümüzdeki yıllarda Trabzonspor'a çok daha faydalı olacağını düşünüyorum" dedi. haberin devamı



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