Agresif oynayacağız
Basel maçında canlı, agresif olacaklarını söyleyen Karaman, sıkıntılar nedeniyle çok yüklendiği oyuncularına mesaj gönderdi: Haklarını helal etsinler.
Teknik direktör Ünal Karaman, Basel maçı öncesi rotasyon sinyali verdi:
-Sezon başı arzu etmediğimiz sıkıntılar yaşadık. Bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik, bu konuda haksızlık yaptığımızın farkındayız ama şartlar bunu gerektirdi. Oyuncularımız haklarını helal etsinler.
-Çok yüklendiğimiz oyuncularımızı dikkatli kullanmak zorundayız.
-Trabzonspor formasıyla çıktığımız her maç değerlidir. Lig, Avrupa diye ayıramayız. Oyuncularımızın da formayı kategorize etmelerini istemiyoruz
-Basel oyunun savunma ve hücum yönünü oldukça iyi oynayan bir takım. Hareketli, canlı ve agresif stile sahipler. Hem fiziksel olarak iyiler hem de savunmada iyiler. Biz de öyle olacağız.
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