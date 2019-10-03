03 Ekim 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Agresif oynayacağız

Agresif oynayacağız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.10.2019

maçında canlı, agresif olacaklarını söyleyen Karaman, sıkıntılar nedeniyle çok yüklendiği oyuncularına mesaj gönderdi: Haklarını helal etsinler.

Teknik direktör Ünal Karaman, maçı öncesi rotasyon sinyali verdi:

-Sezon başı arzu etmediğimiz sıkıntılar yaşadık. Bazı oyunculara gereğinden fazla yüklendik, bu konuda haksızlık yaptığımızın farkındayız ama şartlar bunu gerektirdi. Oyuncularımız haklarını helal etsinler.

-Çok yüklendiğimiz oyuncularımızı dikkatli kullanmak zorundayız.

- formasıyla çıktığımız her maç değerlidir. Lig, Avrupa diye ayıramayız. Oyuncularımızın da formayı kategorize etmelerini istemiyoruz

-Basel oyunun savunma ve hücum yönünü oldukça iyi oynayan bir takım. Hareketli, canlı ve agresif stile sahipler. Hem fiziksel olarak iyiler hem de savunmada iyiler. Biz de öyle olacağız.

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