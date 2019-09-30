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İşte taraftar
Giriş Tarihi: 30.09.2019
Trabzonspor taraftarı dün akşam Şenol Güneş Stadı'nda oynanan Beşiktaş karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verdi.
Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi. Bordomavili taraftarlar Şenol Güneş Stadı'nın tribünlerinin büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek verdi. Beşiktaş taraftarları da tribünde kendileri için ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kale arkasında bulunan Trabzonspor taraftarları ısınma hareketleri sırasında Burak Yılmaz'ı tribüne çağırdı. Burak, taraftarlara alkışla karşılık verdi.
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