29 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Gözler Nwakaeme'de

Gözler Nwakaeme'de
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.09.2019

, derbisinde Nijeryalı yıldızına güveniyor. tecrübeli oyuncuyla görüşerek “Şimdi senin sıran” dedi.

Karadeniz Fırtınası'nda Anthony Nwakaeme geçen sezon müthiş bir performans sergilemişti. Geçen sezon ligde 10 gol, 10 asist yapan Nijeryalı futbolcu bu yıl o performansından uzak. Teknik direktör da oyuncusuyla bire bir görüşerek ona moral aşıladı. Karaman'ın "Kaliteni biliyoruz. Geçen sezon neler yaptığını gördük. Şimdi senin sıran. Bunları yeniden bize göstermelisin" dediği öğrenildi. Nwakaeme de Karaman'a galibiyet sözü verdi. Tecrübeli futbolcu bu sezon ligde ve Avrupa'da toplam 10 karşılaşmada forma giydi. Henüz tabelayı değiştiremedi.
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