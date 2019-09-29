29 Eylül 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Gözler Nwakaeme'de
Giriş Tarihi: 29.09.2019
Trabzonspor, Beşiktaş derbisinde Nijeryalı yıldızına güveniyor. Ünal Karaman tecrübeli oyuncuyla görüşerek “Şimdi senin sıran” dedi.
Karadeniz Fırtınası'nda Anthony Nwakaeme geçen sezon müthiş bir performans sergilemişti. Geçen sezon ligde 10 gol, 10 asist yapan Nijeryalı futbolcu bu yıl o performansından uzak. Teknik direktör Ünal Karaman da oyuncusuyla bire bir görüşerek ona moral aşıladı. Karaman'ın "Kaliteni biliyoruz. Geçen sezon neler yaptığını gördük. Şimdi senin sıran. Bunları yeniden bize göstermelisin" dediği öğrenildi. Nwakaeme de Karaman'a galibiyet sözü verdi. Tecrübeli futbolcu bu sezon ligde ve Avrupa'da toplam 10 karşılaşmada forma giydi. Henüz tabelayı değiştiremedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"