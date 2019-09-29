29 Eylül 2019, Pazar
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11 DEĞİŞMİYOR
Tecrübeli hocanın, "Hücum oyuncusu sadece gol atmayı düşünmeyecek, defansa da yardım edecek. Aynı şekilde savunma da hücuma destek verecek. Herkes arkadaşının yerine de koşup, mücadele edecek" dediği öğrenildi. İlk onbirde ise değişiklik beklenmiyor. Demir Grup Sivasspor maçında sahaya çıkan; "Uğurcan - Pereira, Hosseini, Campi, Novak - Mikel, Sosa - AbdUlkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme - Sörloth" onbirinin bu akşam da sahada olması bekleniyor.
ORTADAN KUS.ATACAK
Beşiktaş'ın bu sezonki maçlarını yardımcılarıyla birlikte analiz eden teknik direktör Ünal Karaman, galibiyet planını 'orta saha' üzerine kurdu. Bordo- mavililer, göbeği kalabalık tutarak, rakibini bu bölgede dururup, kendi oyun anlayışını kabul ettirmeye çalışacak. Seyirci avantajı da kullanılarak, 3 puana ulaşılmak için uğraşacak. Ünal Karaman; orta sahada görev yapacak Sosa, Mikel ve Abdulkadir Parmak'tan birbirlerine yakın oynamalarını, sorumluluk almalarını ve tüm boşlukları doldurmalarını istedi. Bu arada formu giderek yükselen Obi Mikel de teknik direktör Ünal Karaman ile bir görüşme yaparak, kendisini daha iyi hissettiğini ve gerçek kimliğini göstereceğini belirtti.
STURRİDGE YEDEK KUVVET
Geçtiğimiz hafta son idmanda sakatlanarak Demir Grup Sivasspor kadrosundan çıkarılan Daniel Sturridge, derbi kadrosuna alındı. Son antrenmanlarda takımla çalışan İngiliz yıldız maça yedekler arasında başlayacak. Sturridge'nin ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.
TRİBÜNLER YİNE DOLU
Bordo mavili taraftarlar son dönemdeki kötü sonuçlara rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Beşiktaş maçı öncesi satışa çıkan biletlerin tamamı tükendi. Şenol Güneş Stadı bugün tamamen dolacak. Taraftarlar, maçtan önce Ünal Karaman ve oyuncuları tribüne çağırıp moral desteği verecek.
Fırtına akşamı
Giriş Tarihi: 29.09.2019
Bordo-mavililer, 3 puana şartlandı. Hedef; kazanıp yeni bir çıkış başlatmak. Ünal Karaman, takım ruhu ile oynayacaklarını dile getirdi
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Şenol Güneş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Ligde 3 haftadır galip gelemeyen (2 beraberlik, 1 mağlubiyet) bordo- mavililer, 3 puan alarak yeni bir çıkış başlatmayı hedefliyor. Teknik direktör Ünal Karaman, böyle maçların 'takım ruhu artı özverili mücadele' ile kazanıldığını vurgulayarak, oyuncularından 90 dakika savaşmalarını istedi.
11 DEĞİŞMİYOR
Tecrübeli hocanın, "Hücum oyuncusu sadece gol atmayı düşünmeyecek, defansa da yardım edecek. Aynı şekilde savunma da hücuma destek verecek. Herkes arkadaşının yerine de koşup, mücadele edecek" dediği öğrenildi. İlk onbirde ise değişiklik beklenmiyor. Demir Grup Sivasspor maçında sahaya çıkan; "Uğurcan - Pereira, Hosseini, Campi, Novak - Mikel, Sosa - AbdUlkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme - Sörloth" onbirinin bu akşam da sahada olması bekleniyor.
ORTADAN KUS.ATACAK
Beşiktaş'ın bu sezonki maçlarını yardımcılarıyla birlikte analiz eden teknik direktör Ünal Karaman, galibiyet planını 'orta saha' üzerine kurdu. Bordo- mavililer, göbeği kalabalık tutarak, rakibini bu bölgede dururup, kendi oyun anlayışını kabul ettirmeye çalışacak. Seyirci avantajı da kullanılarak, 3 puana ulaşılmak için uğraşacak. Ünal Karaman; orta sahada görev yapacak Sosa, Mikel ve Abdulkadir Parmak'tan birbirlerine yakın oynamalarını, sorumluluk almalarını ve tüm boşlukları doldurmalarını istedi. Bu arada formu giderek yükselen Obi Mikel de teknik direktör Ünal Karaman ile bir görüşme yaparak, kendisini daha iyi hissettiğini ve gerçek kimliğini göstereceğini belirtti.
STURRİDGE YEDEK KUVVET
Geçtiğimiz hafta son idmanda sakatlanarak Demir Grup Sivasspor kadrosundan çıkarılan Daniel Sturridge, derbi kadrosuna alındı. Son antrenmanlarda takımla çalışan İngiliz yıldız maça yedekler arasında başlayacak. Sturridge'nin ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.
TRİBÜNLER YİNE DOLU
Bordo mavili taraftarlar son dönemdeki kötü sonuçlara rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Beşiktaş maçı öncesi satışa çıkan biletlerin tamamı tükendi. Şenol Güneş Stadı bugün tamamen dolacak. Taraftarlar, maçtan önce Ünal Karaman ve oyuncuları tribüne çağırıp moral desteği verecek.
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