28 Eylül 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan "CAS" açıklaması

Trabzonspor'dan CAS açıklaması
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 Giriş Tarihi: 28.09.2019

, 2010-11 sezonuyla ilgili 'ne başvuruda bulunduğunu açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz adına şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı İsviçre Federal Mahkemesi’ne (’ın almış olduğu kararın hukuka aykırı olduğu yönünde tescillenmesi talebiyle) yapılan başvuru tamamlandı." denildi.

İşte kulübünden yapılan açıklama;

"Kulübümüz adına şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı 'ne ('ın almış olduğu kararın hukuka aykırı olduğu yönünde tescillenmesi talebiyle) yapılan başvuru tamamlandı.

İsviçre Federal Mahkemesi'ne yönelik başvurumuz, cuma günü kulübümüzün İsviçre'de çalışmakta olduğu hukuk bürosu aracılığıyla gerçekleştirildi. Yapılan başvuruda, önceki kurul kararlarına karşı CAS'a yaptığımız başvuru neticesinde verilen kararın hukuksuz olduğunun tescillenmesi istendi."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı
Trabzonspor çıkışa geçmeyi hedefliyor Trabzonspor çıkışa geçmeyi hedefliyor
KAP açıklaması geldi! 3 imza birden... KAP açıklaması geldi! 3 imza birden...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör