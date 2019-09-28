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Trabzonspor'dan "CAS" açıklaması
Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 Giriş Tarihi: 28.09.2019
Trabzonspor, 2010-11 sezonuyla ilgili İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kulübümüz adına şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı İsviçre Federal Mahkemesi’ne (CAS’ın almış olduğu kararın hukuka aykırı olduğu yönünde tescillenmesi talebiyle) yapılan başvuru tamamlandı." denildi.
İşte Trabzonspor kulübünden yapılan açıklama;
"Kulübümüz adına şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne (CAS'ın almış olduğu kararın hukuka aykırı olduğu yönünde tescillenmesi talebiyle) yapılan başvuru tamamlandı.
İsviçre Federal Mahkemesi'ne yönelik başvurumuz, cuma günü kulübümüzün İsviçre'de çalışmakta olduğu hukuk bürosu aracılığıyla gerçekleştirildi. Yapılan başvuruda, önceki kurul kararlarına karşı CAS'a yaptığımız başvuru neticesinde verilen kararın hukuksuz olduğunun tescillenmesi istendi."
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