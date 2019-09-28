28 Eylül 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.09.2019

, uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden 'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bir dönem bordo-mavili kulüptü oynayan, uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden ve kulübün izleme komitesinde görev yapmakta olan Suat Tekelioğlu'nun vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, başsağlığı temennisinde bulunularak, "Divan üyemiz ve eski teknik direktörümüz Sadi Tekelioğlu'nun, TÜFAD Başkanı Hayri Tekelioğlu ile eski yöneticimiz Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun kardeşi merhum 'na Allah'tan rahmet, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Bordo-mavili kulüpte forma giyen Tekelioğlu'nun, ardından çok sevdiği futbolda kariyerine antrenör olarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Meydangücü, Uğurluspor ve Doğanspor'u çalıştıran Tekelioğlu, Pazarspor, Erzurumspor, , Akçaabat Sebatspor, Giresunspor, Sarıyer, Maltepespor, Bandırma, Sarıyer, Tokatspor ve gibi takımlarda yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Arsinspor'da ise teknik direktörlük görevi üstlenen Tekelioğlu, kulübümüzde 2007 yılında Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak da çalıştı. Kulübümüz bünyesinde futbolcu izleme komitesinde görevli Tekelioğlu, Hülya Tekelioğlu ile evli olup Gülce ve Nurce adında iki kızı bulunmaktadır."

Açıklamada, 61 yaşında hayatını kaybeden Tekelioğlu'nun cenazesinin yarın Trabzon İskenderpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği kaydedildi.


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