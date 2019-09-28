28 Eylül 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmeyi hedefliyor

Trabzonspor çıkışa geçmeyi hedefliyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 28.09.2019

, yarın konuk edeceği karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak üç haftalık puan kayıplarının ardından çıkışa geçmeyi arzuluyor. Ligde son üç maçtır kazanamayan bordo-mavililer, 6’ncı hafta mücadelesinde yarın sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp çıkışa geçmek istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

'da sakatlıkları bulunan , Yusuf Sarı, Caleb Ekuban ile Ivanildo Fernandes'in yanı sıra tedavisi devam eden Ogenyi Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan 'nin ise maç kadrosunda yer alabileceği öğrenildi. Teknik direktör 'ın, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçındaki 11'ini karşısında koruması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İLE 93'ÜNCÜ RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 93'üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 92 maçta Trabzonspor'un 33, Beşiktaş'ın 36 galibiyeti bulunuyor. 23 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 101 gol atarken, kalesinde 131 gol gördü.

TRABZONSPOR'UN BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'İ İSE ŞU ŞEKİLDE:

"Uğurcan- Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth"

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban, Fernandes, Onazi

CEZALI: Yok

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