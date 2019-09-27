27 Eylül 2019, Cuma
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Üyelere aidat uyarısı
Giriş Tarihi: 27.09.2019
Yönetimden üyelere 'aidatlarınızı ödeyin' uyarısı geldi.
Yönetimden üyelere 'aidatlarınızı ödeyin' uyarısı geldi. Son günün 30 Eylül olduğu hatırlatılan açıklamada, ödemelerin çağrı merkezinin (444 19 67) yanı sıra Ziyabey Tesisleri, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndek i üyelik birimi ve www.trabzonspor.org.tr üzerinden online olarak veya banka hesap numaralarına havale yoluyla gerçekleştirilebildiği bildirildi.
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