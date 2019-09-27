27 Eylül 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Üyelere aidat uyarısı

Üyelere aidat uyarısı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.09.2019

Yönetimden üyelere 'aidatlarınızı ödeyin' uyarısı geldi.

Yönetimden üyelere 'aidatlarınızı ödeyin' uyarısı geldi. Son günün 30 Eylül olduğu hatırlatılan açıklamada, ödemelerin çağrı merkezinin (444 19 67) yanı sıra Ziyabey Tesisleri, 'ndek i üyelik birimi ve www.trabzonspor.org.tr üzerinden online olarak veya banka hesap numaralarına havale yoluyla gerçekleştirilebildiği bildirildi.
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