Taraftardan tam destek

Bordo-mavili taraftarlar, kötü sonuçların ardından durumu sorgulanmaya başlanan Ünal Karaman'a destek verdi.

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Bordo-mavili taraftarlar, kötü sonuçların ardından durumu sorgulanmaya başlanan Ünal Karaman'a destek verdi. Sosyal medyada "Yanyana olacağız" etiketiyle başlatılan harekette, başarılı çalıştırıcıya çok sayıda destek mesajı geldi. Taraftarlar daha önce yaşanan birçok teknik adam değişikliğinin takıma hiçbir fayda sağlamadığını vurgulayarak, Karaman'ı uzun süre takımın başında görmek istediklerini vurguladılar. Kendilerinin de bu süreçte takıma her türlü desteği vereceklerini kaydettiler.