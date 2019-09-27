Kural hatası mı?

Yönetim, Sörloth’un penaltısını mercek altına aldı. Ceza sahasına giren Sivaslı oyuncular ve kale çizgisini terk eden Samassa’nın kural ihlali yapıp yapmadığı inceleniyor.

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçıyla ilgili 'kural hatası' incelemesi başlattı. Hukuk Kurulu, pazartesi akşamı oynanan karşılaşmada Alexander Sörloth'un kullandığı penaltı atışı sırasında 'kural hatası' olup olmadığını araştırıyor. Norveçli oyuncu atışı henüz kullanmadan çok sayıda Sivassporlu oyuncu ceza sahasına girmişti. Ayrıca kaleci Samassa'nın Sörloth topa vurmadan kale çizgisini terk ettiği belirtiliyor... Yeni kurallar gereği penaltı sırasında kalecinin en az bir ayağının kale çizgisine temas etmesi zorunlu. Aksi durumda hakemin atışı tekrarlatacağı belirtiliyor. Hukuk kurulunun yapacağı inceleme sonunda bir ihlal tespit edili rse, yönetim, TFF'ye 'kural hatası' başvurusunda bulunacak.



TAHKİM'DEN İTİRAZLARA RET

Tahkim Kurulu, Trabzonspor Yöneticisi Ertuğrul Doğan'a sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası ile kulübe verilen 100 bin TL'lik para cezalarını onadı. Sivas maçında kötü tezahürat yapan taraftarların ise kartları bloke edildi.