26 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da dönüm noktası Beşiktaş maçı

Fırtına için dönüm noktası bu maç!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2019

Geçen sezon kötü gidişata galibiyeti ile ‘dur’ diyen ve yükselişe geçen , bu sezon da ’ı mağlup ederek yeni bir döneme girmek istiyor.

Geçtiğimiz sezonun başlarında da bu sezon yaşanan sıkıntıların benzerleri ile boğuşan , farklı Malatyaspor mağlubiyetinden sonra kadro revizyonuna gitmiş ve sahasında ile oynadığı derbiyi kazanarak farklı bir sayfa açmıştı. Kritik galibiyetin ardından zirve yürüyüşüne başlayan bordo- mavili takımda yakalanan hava sonrası tüm sıkıntılar unutulmuştu. Önce Getafe ardından 'a mağlup olduktan sonra sıkıntılı bir dönemin içerisine giren bordomavili takım hafta sonu sahasında oynayacağı derbisini kazarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

Ünal Karaman, oyuncularına derbiyi anlatıyor, beyin yıkıyor. Yardımcısı Önder Bülbüloğlu da Beşiktaş derbisini kazanacaklarını söyledi. Bülbüloğlu, "Geçen yılki kadroyu koruduk, üzerine de takviyeler yaptık. Maalesef çok önemli sakatlıklarımız oldu. İnşallah toparlarız. Oynadığımız futbol zaten sinyalleri veriyordu. Ünal hoca kendisini ispatlamış. Trabzonspor konusunda Ünal hocaya diyecek hiçbir şeyim yok. Biraz zaman lazım. Önümüzde Beşiktaş maçı var. İki takım da aslında bu derbiye moralsiz çıkacak. Kazanıp hem moralleri düzeltmek, hem de güven tazelemek istiyoruz" diye konuştu.

SAVUNMA KRİZİ

Trabzonspor'un savunmadaki sıkıntısı büyük… Üst üste oynadığı son 16 resmi karşılaşmada da kalesinde gol gören bordomavililer, en son geçen sezonun 28. haftasında 1-0 kazandığı sınavında gol yememişti. maçının ardından ve Avrupa Ligi'nde çıktığı tüm mücadelelerde kalesini gole kapatamayan ekibi, bu süreçte oynadığı 16 maçta kalesinde toplam 23 gol gördü. Savunmadan istediği verimi alamayan Trabzonspor Teknik Direktörü ise bu bölgede sürekli rotasyon yapması nedeniyle eleştiriliyor. Geçtiğimiz sezondan iyi bir uyum yakalayan Hosseini ve Hüseyin ikilisini son maçlarda tercih etmeyen 53 yaşındaki hoca, Sivas maçında Hosseini ve Campi ikilisini oynattı.

ONLAR DA YETMEDİ

Yoğun maç temposunda ve sakatlıklar nedeniyle iyice daralan kadro rotasyonunda yaşları ilerlemesine rağmen sürekli 11'de oynayan Sosa ile Nwakaeme, Getafe ve Sivas karşısında beklentilerin uzağında kaldı. Yorgunluk belirtileri olan iki oyuncu, sahaya etki edemeyince Trabzonspor da mağlubiyetten kurtulamadı. Teknik direktör Karaman bu sıkıntılı süreçte yıldız isimlerin biraz daha sorumluluk alarak devreye girmesini bekliyor.
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