26 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Yeni penaltıcı kim?

Yeni penaltıcı kim?
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2019

, bu sezon Avrupa ve lig olmak üzere kazanılan 4 penaltının 3'ünden yararlanamadı.

, Sosa ve Sörloth penaltı kaçırdı. Bordo-mavililerde art arda kaçan penaltıların ardından 3 ismin bu vuruşu kullanması gündeme geldi. Abdulkadir Parmak, ve üçlüsünden birisinin penaltıda topun başına geçebileceği belirtiliyor.
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