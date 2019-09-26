26 Eylül 2019, Perşembe
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Yeni penaltıcı kim?
Giriş Tarihi: 26.09.2019
Fırtına, bu sezon Avrupa ve lig olmak üzere kazanılan 4 penaltının 3'ünden yararlanamadı.
Nwakaeme, Sosa ve Sörloth penaltı kaçırdı. Bordo-mavililerde art arda kaçan penaltıların ardından 3 ismin bu vuruşu kullanması gündeme geldi. Abdulkadir Parmak, Obi Mikel ve Uğurcan Çakır üçlüsünden birisinin penaltıda topun başına geçebileceği belirtiliyor.
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