26 Eylül 2019, Perşembe
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İstifa söz konusu değil
Giriş Tarihi: 26.09.2019
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş derbisi öncesi konuştu: İstifa söz konusu değil.
Olumsuz sonuçlardan sonra teknik direktör Ünal Karaman'ın istifa etmesinin söz konusu olmadığını belirten Ağaoğlu, "Alınan sonuçlar, başımıza gelenler hoş şeyler değil. Olaya yüzeysel bakmamak gerekiyor. 4 tane çok önemli futbolcuyu bir hafta içerisinde sakatlıktan dolayı kaybettik. Bayrağı çekip teslim olacak halimiz yok. Destek kelimesinin anlamını tam olarak algılanamadığını görüyorum. Destek sıkıntının yaşandığı süreçte anlam ifade eder. Daha şurada olumsuz geçen 2-3 maçın ardından felaket senaryosu yazılıyor. Bizi sakatlar dönünce görün" diye konuştu.
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