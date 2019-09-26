26 Eylül 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

İstifa söz konusu değil

İstifa söz konusu değil
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2019

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, derbisi öncesi konuştu: İstifa söz konusu değil.

Olumsuz sonuçlardan sonra teknik direktör 'ın istifa etmesinin söz konusu olmadığını belirten Ağaoğlu, "Alınan sonuçlar, başımıza gelenler hoş şeyler değil. Olaya yüzeysel bakmamak gerekiyor. 4 tane çok önemli futbolcuyu bir hafta içerisinde sakatlıktan dolayı kaybettik. Bayrağı çekip teslim olacak halimiz yok. Destek kelimesinin anlamını tam olarak algılanamadığını görüyorum. Destek sıkıntının yaşandığı süreçte anlam ifade eder. Daha şurada olumsuz geçen 2-3 maçın ardından felaket senaryosu yazılıyor. Bizi sakatlar dönünce görün" diye konuştu.
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