25 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Nwakaeme durakladı

Nwakaeme durakladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2019

sezon 11 gol ve 10 asistle oynayan bu dönem ne gol atabildi, ne de asist yapabildi.

Takımda yaşanan sakatlıklar hücum bölgesini vurdu. sezon 11 gol ve 10 asistle oynayarak skora en çok katkı veren isimlerin başında gelen Anthony Nwakaeme bu dönem ise ne gol atabildi, ne de asist yapabildi. Geçtiğimiz sezon, Rodallega ve Caleb Ekuban ile birlikte müthiş bir uyum sergileyen 30 yaşındaki sol kanat şov yapmıştı. Nijeryalı yıldız, karşılaşmasında da bekleneni veremedi.
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