25 Eylül 2019, Çarşamba
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Nwakaeme durakladı
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Geçtiğimiz sezon 11 gol ve 10 asistle oynayan Anthony Nwakaeme bu dönem ne gol atabildi, ne de asist yapabildi.
Takımda yaşanan sakatlıklar hücum bölgesini vurdu. Geçtiğimiz sezon 11 gol ve 10 asistle oynayarak skora en çok katkı veren isimlerin başında gelen Anthony Nwakaeme bu dönem ise ne gol atabildi, ne de asist yapabildi. Geçtiğimiz sezon, Rodallega ve Caleb Ekuban ile birlikte müthiş bir uyum sergileyen 30 yaşındaki sol kanat şov yapmıştı. Nijeryalı yıldız, Sivasspor karşılaşmasında da bekleneni veremedi.
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