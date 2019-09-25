25 Eylül 2019, Çarşamba
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Sörloth’a ilk ciddi uyarı
Giriş Tarihi: 25.09.2019
Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Alexander Sörloth, son haftalardaki performansı ile hayal kırıklığı oluşturuyor.
Bordo-mavili forma altında oynadığı ilk maçlarda üç kez fileleri havalandıran ve son olarak Gençlerbirliği sınavında bir penaltı golü kaydeden 23 yaşındaki santrfor, diğer karşılaşmalarda ise kaçırdığı gollerle takımın kaybettiği puanlarda önemli rol oynadı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın Norveçli ile özel bir görüşme yaparak yaşadığı form düşüklüğü sorununu çözmeye çalışacağı ve kendisine yönelik ağır eleştirileri, oynayacağı iyi futbolla geride bırakacağını anlatacağı öğrenildi.
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