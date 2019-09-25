25 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Fırtına'da bu sezon penaltı krizi var

Fırtına'da bu sezon penaltı krizi var
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.09.2019

Geçtiğimiz sezon 28 topu direkten dönen , bu dönem de 4 penaltının 3’ünü kaçırdı.

Geçen sezon tam 28 topu direkten dönen bu dönem de penaltı krizi yaşıyor. Camia, maçı 1-1 devam ederken, 80'de kaçan penaltıya yanıyor. Bu sezon üç farklı oyuncu üç farklı maçta penaltı kaçırdı. Kaptan Sosa, AEK ile oynanan Avrupa Ligi ön eleme maçında, Nwakaeme yine sınavında ve son olarak Sörloth, ligde ilk kez Sivasspor ile oynanan mücadelede penaltı atışından yararlanamadı. Bordo-mavili takım; Sosa ve Nwakaeme'nin penaltı kaçırdığı maçlarda puan kaybı yaşamazken, Sörloth'un penaltıdan yararlanamadığı maçı ise pahalıya patladı. 3 ya da en az 1 puan elden kaçtı. Bu arada Sörloth, ligde G.Birliği mücadelesinde ise kazanılan penaltıyı ise golle noktalamıştı
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