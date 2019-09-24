24 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Savunmada büyük gedik

Savunmada büyük gedik
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.09.2019

Fırtına, lig ve Avrupa’da oynadığı son 16 maçta kalesini gole kapatamadı.

Bordo mavili takımda savunmadaki sıkıntı dikkat çekiyor. Fırtına üst üste oynadığı son 16 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. En son geçen sezonun 28. haftasında 1-0 kazandığı sınavında gol yemeyen ekibi, daha sonra ve 'nde çıktığı tüm mücadelelerde kalesini kapatamadı. Bu periyotta ligde geçen sezon 6, bu sezon da 5 maç olmak üzere toplam 10 karşılaşmada 16 gol, Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 7 gol olmak üzere kalesinde 23 gol gördü.

Bu tablonun kaleci Uğurcan'ın üstün performansına rağmen yaşanması gözleri savunmadaki oyunculara çevirdi.

SÜPER LİG

2-1
(D) 1-1
4-2
A. (D) 2-2
2-1
Ç. Rizespor (D) 3-2
(D) 1-1
Yeni 2-1
Fenerbahçe (D) 1-1
2-2
1-2

UEFA AVRUPA LİGİ

(D) 2-2
Sparta Prag 2-1
AEK (D) 3-1
AEK 0-2
Getafe (D) 0-1
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına uzatmalarda yıkıldı! Fırtına uzatmalarda yıkıldı!
“Kaybettiğimiz için üzgünüm” “Kaybettiğimiz için üzgünüm”
Ömür: Şükür her halimize Ömür: Şükür her halimize
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör