24 Eylül 2019, Salı
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Bu tablonun kaleci Uğurcan'ın üstün performansına rağmen yaşanması gözleri savunmadaki oyunculara çevirdi.
SÜPER LİG
Yeni Malatya 2-1
Fenerbahçe (D) 1-1
Kayserispor 4-2
A. Konyaspor (D) 2-2
Beşiktaş 2-1
Ç. Rizespor (D) 3-2
Kasımpaşa (D) 1-1
Yeni Malatya 2-1
Fenerbahçe (D) 1-1
Gençlerbirliği 2-2
Sivasspor 1-2
UEFA AVRUPA LİGİ
Sparta Prag (D) 2-2
Sparta Prag 2-1
AEK (D) 3-1
AEK 0-2
Getafe (D) 0-1
Savunmada büyük gedik
Giriş Tarihi: 24.09.2019
Fırtına, lig ve Avrupa’da oynadığı son 16 maçta kalesini gole kapatamadı.
Bordo mavili takımda savunmadaki sıkıntı dikkat çekiyor. Fırtına üst üste oynadığı son 16 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. En son geçen sezonun 28. haftasında 1-0 kazandığı Bursaspor sınavında gol yemeyen Karadeniz ekibi, daha sonra Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı tüm mücadelelerde kalesini kapatamadı. Bu periyotta ligde geçen sezon 6, bu sezon da 5 maç olmak üzere toplam 10 karşılaşmada 16 gol, Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 7 gol olmak üzere kalesinde 23 gol gördü.
Bu tablonun kaleci Uğurcan'ın üstün performansına rağmen yaşanması gözleri savunmadaki oyunculara çevirdi.
SÜPER LİG
Yeni Malatya 2-1
Fenerbahçe (D) 1-1
Kayserispor 4-2
A. Konyaspor (D) 2-2
Beşiktaş 2-1
Ç. Rizespor (D) 3-2
Kasımpaşa (D) 1-1
Yeni Malatya 2-1
Fenerbahçe (D) 1-1
Gençlerbirliği 2-2
Sivasspor 1-2
UEFA AVRUPA LİGİ
Sparta Prag (D) 2-2
Sparta Prag 2-1
AEK (D) 3-1
AEK 0-2
Getafe (D) 0-1
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