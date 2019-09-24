24 Eylül 2019, Salı
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Avdijaj’dan gol siftahı
Giriş Tarihi: 24.09.2019
Trabzonspor'un Kosovalı kanat oyuncusu Donis Avdijaj, bordo mavili formayla ilk golünü kaydetti.
Sivasspor maçında bordo mavili takım adına bir ilk yaşandı. Karadeniz ekibi, mücadelenin 3. dakikasında Donis Avdijaj'ın attığı golle Sivasspor deplasmanında 1-0 öne geçti. Kosovalı sol kanat oyuncusu Trabzonspor formasıyla da ilk golünü kaydetmiş oldu. 23 yaşındaki futbolcunun bir de asisti bulunuyor. (Fenerbahçe deplasmanı).
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