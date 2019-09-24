24 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Avdijaj’dan gol siftahı

Avdijaj’dan gol siftahı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.09.2019

'un kanat oyuncusu , bordo mavili formayla ilk golünü kaydetti.

maçında bordo mavili takım adına bir ilk yaşandı. ekibi, mücadelenin 3. dakikasında 'ın attığı golle Sivasspor deplasmanında 1-0 öne geçti. sol kanat oyuncusu formasıyla da ilk golünü kaydetmiş oldu. 23 yaşındaki futbolcunun bir de asisti bulunuyor. ( deplasmanı).
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