24 Eylül 2019, Salı

TRABZONSPOR

Ünal Karaman: “Kaybettiğimiz için üzgünüm”

“Kaybettiğimiz için üzgünüm”
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 Giriş Tarihi: 23.09.2019

, maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

'in 5. haftasında Demir Grup sahasında 'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor , basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaman, maç adına çok fazla yorum yapmayacağını ifade ederek, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Çok fazla maçın adına yapılacak yorum yok. Maç genelinde istekli ve arzulu oynayamaya çalıştık. Özellikle deplasmanlarda penaltıda dahil olmak üzere bulduğunuz pozisyonları yapamadığınız da zorlanırsınız. Bizde bugün detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm, çalışacağız, devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

MAÇ SONUCU l Sivasspor 2 - 1 Trabzonspor | ÖZET

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