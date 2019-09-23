23 Eylül 2019, Pazartesi
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6 SAKATI VAR
Karadeniz temsilcisi, Sivasspor deplasmanı öncesi sakatlıklardan dert yanıyor. Ogenyi Onazi uzun süredir yoktu. Ona kısa zamanda Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, İvanildo Fernandes ve Daniel Sturridge de eklendi. Ünal Karaman bu 6 oyuncusundan faydalanamayacak.
13-7 FIRTINA ÜSTÜN
Trabzonspor, Sivasspor ile 27. randevusuna çıkıyor. Geride kalan müsabakalarda Karadeniz temsilcisinin, Yiğidolar'a karşı galibiyetlerde 13-7'lik üstünlüğü var. 6 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fırtına bu karşılaşmalarda rakip ağlara 39 gol bıraktı. Sivasspor, 28 golle yanıt verdi.
SİVAS'TA EŞİTLİK
İki takım Sivas'ta 13 kez karşılaştı. Trabzonspor da Sivasspor da 3'er galibiyet elde etti. Karadeniz temsilcisi 2010-11 sezonunda rakibini 6-1 yenerek iki taraf arasındaki en farklı galibiyeti alan takım oldu.
MAÇTAN RAKAMLAR
12- Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki son 18 maçın 12'sinde bordo-mavililer güldü.
1- Sivasspor evinde ağırladığı Trabzonspor'u ilk 4 maçta yenerken, sonrasındaki 9 karşılaşmada sadece 1 kez devirebildi.
9- Fırtına, deplasmanda 9 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Ligdeki en uzun seri Trabzon'a ait.
4- Sivasspor evinde son 4 maçtır kaybetmiyor.
Yenilmez armada
Giriş Tarihi: 23.09.2019
Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karadeniz Fırtınası, ligde çıktığı son 16 maçtır yenilmiyor.
Trabzonspor, Süper Lig'de 16 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Karadeniz Fırtınası bu süreçte 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Bordo-mavililer şu anda ligde en uzun yenilmezlik serisinin sahibi konumunda. Tarihinde 1995 yılının Şubat-Aralık aylarında 26 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor
6 SAKATI VAR
Karadeniz temsilcisi, Sivasspor deplasmanı öncesi sakatlıklardan dert yanıyor. Ogenyi Onazi uzun süredir yoktu. Ona kısa zamanda Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, İvanildo Fernandes ve Daniel Sturridge de eklendi. Ünal Karaman bu 6 oyuncusundan faydalanamayacak.
13-7 FIRTINA ÜSTÜN
Trabzonspor, Sivasspor ile 27. randevusuna çıkıyor. Geride kalan müsabakalarda Karadeniz temsilcisinin, Yiğidolar'a karşı galibiyetlerde 13-7'lik üstünlüğü var. 6 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fırtına bu karşılaşmalarda rakip ağlara 39 gol bıraktı. Sivasspor, 28 golle yanıt verdi.
SİVAS'TA EŞİTLİK
İki takım Sivas'ta 13 kez karşılaştı. Trabzonspor da Sivasspor da 3'er galibiyet elde etti. Karadeniz temsilcisi 2010-11 sezonunda rakibini 6-1 yenerek iki taraf arasındaki en farklı galibiyeti alan takım oldu.
MAÇTAN RAKAMLAR
12- Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki son 18 maçın 12'sinde bordo-mavililer güldü.
1- Sivasspor evinde ağırladığı Trabzonspor'u ilk 4 maçta yenerken, sonrasındaki 9 karşılaşmada sadece 1 kez devirebildi.
9- Fırtına, deplasmanda 9 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Ligdeki en uzun seri Trabzon'a ait.
4- Sivasspor evinde son 4 maçtır kaybetmiyor.
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