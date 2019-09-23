23 Eylül 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

"3 puana odaklandık"

3 puana odaklandık
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.09.2019

, iyi futbolun yetmediğini, iyi sonuçların da gerektiğini söyledi. Başarılı çalıştırıcı “Skor odaklı oynayacağız” dedi.

Galibiyete hasret kalan 'da teknik direktör , iyi çabalarının süreceğini ancak bunun ancak iyi sonuçlarla desteklenebileceğini söyledi. Usta hoca " maçıyla birlikte takıma küçük ama önemli dokunuşlar yapacağız. Artık daha sonuç odaklı oynayacağız. Ligin henüz başındayız. Puan olarak zirveye yakın kalmamız gerekiyor. Buna uygun bir şekilde sahada olacağız. Tabii ki bu oyunu çirkinleştireceğimiz anlamına gelmiyor. 3 puan için her şey mübahtır gibi bir anlayış da benimsemiyoruz. Yine kalitemizi sahaya yansıtmak için tüm gayretimizi göstereceğiz. Ancak bunu galibiyetlerle de güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.
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