23 Eylül 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Fırtına'da parola 3 puan!

Fırtına'da parola 3 puan!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.09.2019

, Avrupa’da ve Getafe’ye yenildi. Ligde F.Bahçe ve G.Birliği ile berabere kaldı. bu kötü gidişata ’u deplasmanda yenerek son vermeyi planlıyor

Bordo mavililer sezona istikrarsız bir başlangıç yaptı. ekibi, Avrupa Ligi ve 'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Avrupa'da ve Getafe'ye kaybeden , ligde de ve ile berabere kaldı. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve öğrencileri geride kalan 4 haftada sadece 'u devirirken diğer 3 mücadeleden beraberlikle ayrıldılar. Trabzonspor bu kötü seriyi bu akşam deplasmanda 'u yenerek sonlandırmayı hedefliyor.

HÜCUMDA KOZU SÖRLOTH

Trabzonspor'da sakatların fazlalığı sebebiyle teknik direktör Ünal Karaman da mecburi rotasyona gidecek. Performansı yetersiz olan stoper Gaston Campi kulübeye çekilecek. Yerine Hüseyin Türkmen forma giyecek. Karaman, hücumda ise süper transfer Daniel Sturrigde'e şans vermeyi planlıyordu ancak İngiliz futbolcunun ağrıları olduğunu söylemesi üzerine Sivasspor maçı kafilesinden çıkarıldı. Başarılı çalıştırıcı, hücum hattında kanatlarda Avdijaj ve Nwakaeme'yi kullanacak. En uçta ise yine Sörloth oynayacak.
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