MAÇ SONUCU l Sivasspor 2 - 1 Trabzonspor | ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor evinde Trabzonspor'u uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelidi. Yeni 4 Eylül Stat'ında oynanan karşılaşmayı Sivaspor 2-1 kazandı.

Trabzonspor 3. dakikada Avdijaj ile 1-0 öne geçerken, Sivasspor 41. dakikada Fernando ile bu gole karşılık verdi. İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda Trabzonspor, VAR incelemesi sonrasında 77. dakikada penaltı kazandı. Alexander Sörloth penaltı atışından yararlanamadı.

90+6'da Uğur Çiftçi sahneye çıktı skoru ilan etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla Trabzonspor 6 puanda kalırken, Sivasspor ise puanını 8'e çıkardı.

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 38 Fernando), Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Obi Mikel, Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth

Goller: Dk. 3 Avdijaj (Trabzonspor), Dk. 41 Fernando (Demir Grup Sivasspor), Dk. 90+6 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 45+1 Campi (Trabzonspor)

Trabzonspor, 3. dakikada golü buldu. Sörloth'un pasında topla buluşan Avdijaj'ın ceza yayı üzerinden yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören pozisyondan etkili şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

7. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı civarından etkili şutunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

32. dakikada Sosa'nın kaleyi karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa topu kontrol etti.

36. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Campi'nin kafa vuruşunda, kaleci Samassa gole izin vermedi.

41. dakikada Sivasspor skoru eşitledi. Emre Kılınç'ın soldan savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernando, ceza alanı sol çaprazından kalesini terk ederek açıyı kapatmaya çalışan kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından yerden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

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