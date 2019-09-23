23 Eylül 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor, QNB Finansbank ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, QNB Finansbank ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.09.2019

Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Finansbank ile yürütülen görüşmeler neticesinde 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, varılan anlaşma uyarınca Finansbank logosunun sözleşme süresince profesyonel futbol takımının maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacağına işaret edilerek, "Buna karşılık QNB Finansbank, şirketimize yıllık 1,9 milyon lira+ bedel ödeyecektir. Bu bedel devam eden yıllar için TÜFE+ÜFE ortalaması oranında artırılacaktır." ifadesine yer verildi.

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