Trabzonspor Abdülkadir Parmak'ın sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, son yılı opsiyonlu olmak üzere Abdülkadir Parmak ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Abdulkadir Parmak'ın mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Açıklamada, 15 Temmuz 2016 başlangıç ve 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli sözleşmenin, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldığı aktarıldı.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir. 15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir. 2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL, 2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL, 2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL, 2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir."