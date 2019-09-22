22 Eylül 2019, Pazar
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Süper Lig'de 1 galibiyet ve 3 beraberlik sonucu 6 puan toplayan Trabzonspor, yarın deplasmanda D.G. Sivasspor'a konuk olacak. Trabzon'dan hava yoluyla Sivas'a giden kafilede şu futbolcular bulunuyor:
Trabzonspor, Sivas’a gitti
Giriş Tarihi: 22.09.2019
Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için uçakla Sivas’a gitti.
Süper Lig'de 1 galibiyet ve 3 beraberlik sonucu 6 puan toplayan Trabzonspor, yarın deplasmanda D.G. Sivasspor'a konuk olacak. Trabzon'dan hava yoluyla Sivas'a giden kafilede şu futbolcular bulunuyor:
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Safa Kınalı, Alexander Sorloth, Koray Kılınç, Muhammet Akpınar."
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