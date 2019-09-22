22 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Sivas’a gitti

Trabzonspor, Sivas’a gitti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.09.2019

, Cemil Usta Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için uçakla ’a gitti.

'de 1 galibiyet ve 3 beraberlik sonucu 6 puan toplayan , yarın deplasmanda D.G. Sivasspor'a konuk olacak. 'dan hava yoluyla 'a giden kafilede şu futbolcular bulunuyor:

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Joao Pereira, Kamil , Serkan Asan, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, , Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Safa Kınalı, Alexander Sorloth, Koray Kılınç, Muhammet Akpınar."

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