22 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sturridge kadrodan çıkarıldı

Trabzonspor'da yıldız isim kadrodan çıkarıldı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 Giriş Tarihi: 22.09.2019

'da , sakatlığı nedeniyle maçının kadrosundan çıkarıldı.

'da forvet oyuncusu 'in, sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak Demir Grup karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Bordo-Mavili kulünün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Cumartesi sabahı sağ ayak Aşil tendonu ve bileğinde ağrı şikayeti olduğunu belirten Daniel Sturridge'in aynı gün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda Aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilmiştir. Acil olarak tedavisine başlanan futbolcumuz Süper Lig Cemil Usta sezonunun beşinci haftasında oynayacağımız Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılmıştır" dedi.

Trabzonspor'a Sturridge'den kötü haber!

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