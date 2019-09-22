22 Eylül 2019, Pazar
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Trabzonspor'da 6 oyuncu sırada
Giriş Tarihi: 22.09.2019
İç transferde ilk imzayı Uğurcan’a attıran yönetim; Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Sosa, Novak, Pereira ile de pazarlık masasında.
Trabzonspor iç transfere erken başladı. Uğurcan Çakır'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan yönetim, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Filip Novak ve Joao Pereira ile de masada... Geçtiğimiz sezon Rodallega ile lig sona ermeden anlaşmayan ve bunun pişmanlığını yaşayan bordo-mavililer bu kez devre arasına kadar iç transfer sorununu çözmeyi hedefliyor. Yerli oyuncuların maaşlarında Uğurcan Çakır'a yapılan 3.5 milyon TL'ye yakın bir iyileştirme bekleniyor. Sosa'dan ise indirim yapması istenecek. Novak'a zam planlayan yönetim, başarılı sol beke en az 2 yıllık yeni bir sözleşme teklif edecek. 35 yaşındaki Pereira'ya da opsiyonlu yeni mukavele teklif edilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.
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