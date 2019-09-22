22 Eylül 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 6 oyuncu sırada

Trabzonspor'da transfer pazarlığı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.09.2019

İç transferde ilk imzayı Uğurcan’a attıran yönetim; , , Abdulkadir Parmak, Sosa, Novak, Pereira ile de pazarlık masasında.

iç transfere erken başladı. 'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan yönetim, sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan , , Abdulkadir Parmak, , Filip Novak ve Joao Pereira ile de masada... Geçtiğimiz sezon Rodallega ile lig sona ermeden anlaşmayan ve bunun pişmanlığını yaşayan bordo-mavililer bu kez devre arasına kadar iç sorununu çözmeyi hedefliyor. Yerli oyuncuların maaşlarında Uğurcan Çakır'a yapılan 3.5 milyon TL'ye yakın bir iyileştirme bekleniyor. Sosa'dan ise indirim yapması istenecek. Novak'a zam planlayan yönetim, başarılı sol beke en az 2 yıllık yeni bir sözleşme teklif edecek. 35 yaşındaki Pereira'ya da opsiyonlu yeni mukavele teklif edilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.
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