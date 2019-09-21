21 Eylül 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yerliler aranıyor

Yerliler aranıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2019

ekibi geçen yılın özellikle ikinci yarısında 11'inde genellikle 5 yerli futbolcu bulundururken, bu rakam bir maçta 7'ye yükselmiş, bir kez de 3'e düşmüştü.

Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır düzenli olarak şans bularak takımın omurgası olmuştu. Yusuf Yazıcı'nın ayrılması ve peş peşe gelen sakatlıklar bu sezon kadronun oturmasını engelledi. Bu gelişmelerle birlikte sürekli değişen kadroda yerli futbolcu sayısı da azaldı, son maçlarda 2'ye kadar düştü. Yerli futbolcu sayısının azalmasıyla kötü sonuçlar alınması da doğru orantılı olarak ilerledi.
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