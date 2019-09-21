21 Eylül 2019, Cumartesi
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Yattara sevgisi
Giriş Tarihi: 21.09.2019
8 sezon Trabzonspor'da forma giyen ve Bordo-mavili ekibin efsane isimleri arasına adını yazdıran İbrahim Yattara, gönüllülük projelerine katkılarıyla da alkış alıyor.
Hem futbolu ve hem de sempatikliğiyle Türk futboluna damga vuran Trabzonspor'un unutulmaz isimlerinden İbrahima Yattara, gönüllülük projelerine katkılarıyla da alkış alıyor. Ünlü isim, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi liderlerinin davetini kırmadı, Karlık İlkokulu'nu ziyaret etti, öğrencilerle keyifli anlar geçirdi.
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