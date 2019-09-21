21 Eylül 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yattara sevgisi

Yattara sevgisi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2019

8 sezon 'da forma giyen ve Bordo-mavili ekibin efsane isimleri arasına adını yazdıran İbrahim , gönüllülük projelerine katkılarıyla da alkış alıyor.

Hem futbolu ve hem de sempatikliğiyle Türk futboluna damga vuran 'un unutulmaz isimlerinden İbrahima , gönüllülük projelerine katkılarıyla da alkış alıyor. Ünlü isim, Trabzon ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi liderlerinin davetini kırmadı, Karlık İlkokulu'nu ziyaret etti, öğrencilerle keyifli anlar geçirdi.
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