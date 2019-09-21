21 Eylül 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Karaman'ın gözyaşları

Karaman'ın gözyaşları
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2019

kafilesi, Getafe ile oynadığı karşılaşmanın ardından Trabzon'a döndü. Bordo-mavili ekibi bir grup taraftar, teknik direktör Ünal Karaman'ın görüntüsüne yer verdikleri bir pankartla ve duygusal bir müzikle karşıladı.

, Getafe ile oynadığı maçın ardından 4.5 saatlik yolculuk sonrası Madrid'den Trabzon'a geldi. Başkan 'nun da yer aldığı kafilede morallerin oldukça bozuk olduğu gözlendi. Bu arada sabah saat 05.30'da Trabzon'da olan bordo-mavili kafileyi bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar açtıkları pankartta teknik direktör Ünal Karaman'ın görüntüsüne yer vererek, "Yan yana olacağız da" ifadelerine yer verdi. Bu arada getirilen bir hoparlörden de duygusal bir müzik çaldı. Karaman kendisine destek vermeye gelen taraftarların yanına giderek taktim edilen çiçeği aldı. Karaman ardından ise kısa bir konuşma yaptıktan sonra ayrılırken gözyaşlarına hakim olamadı ve taraftara teşekkür etti.

AHMET AĞAOĞLU DA OTOBÜSLE GİTTİ

Takımla Trabzon'a gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu, kendisini havalimanında bekleyen aracın yerine takımın otobüsüne binerek futbolcu ve teknik heyetle birlikte kulüp tesislerine gitti. Başkanın takıma moral verdiği belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor Uğurcan Çakır ile nikah tazeledi Trabzonspor Uğurcan Çakır ile nikah tazeledi
Uğurcan Çakır'dan sözleşme paylaşımı: Çok mutluyum Uğurcan Çakır'dan sözleşme paylaşımı: Çok mutluyum
UEFA yeni listeyi açıkladı! F.Bahçe'den G.Saray'a büyük fark... UEFA yeni listeyi açıkladı! F.Bahçe'den G.Saray'a büyük fark...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör