21 Eylül 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da savunma sıkıntısı

Trabzonspor'da savunma sıkıntısı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2019

2019-20 sezonunda lig ve Avrupa’da oynadığı 9 resmi maçta da kalesini gole kapatamayan ’da savunma sıkıntısı yaşanıyor. Bu sezon lig ve Avrupa’da toplamda 9 maça çıkan Trabzonspor, söz konusu karşılaşmaların tamamında kalesinde gol gördü. Bordo-mavililer, son haftalarda önemli çıkış yakalayan ve yaptığı kurtarışlarla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan kaleci Uğurcan Çakır’ın başarılı performansına rağmen kalesini gole kapatamadı.

9 MAÇTA 12 GOL YEDİ

Ligin ilk haftasında ile 1-1 berabere kaldıktan sonra ikinci haftada 'u 2-1 mağlup eden , üçüncü haftada maçından 1-1, dördüncü haftada ise müsabakasından 2-2 eşitlikle ayrıldı. Bordo-mavililer Avrupa yolculuğunda eleme aşamasında maçından 2-2 ve 2-1, AEK mücadelesinden 3-1 ve 0-2'lik skorlarla ayrılarak adını gruplara yazdırırken, C grubunda ilk maçında ise Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor bu 9 maçta 13 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

PUAN VE ATTIĞI GOL BAKIMINDAN GEÇEN YILIN GERİSİNDE KALDI

Bu arada Trabzonspor, ligin ilk dört haftasında 2018-19 sezonundaki söz konusu haftaya kadar olan bölümde daha az puan toplayıp, daha az gol üretti. 2018-19 sezonunun ilk dört haftasında 9 gol atan ve 7 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon ise ilk dört haftalık bölümde 6 gol atıp, hanesine de 6 puan yazdırdı. Son iki sezon karşılaştırıldığında Trabzonspor ligde ilk 4 haftalarda ise kalesinde 5'er gol gördü.

YOLCULUK YARIN

Öte yandan, günü izinli geçiren Trabzonspor, yarın 'nde yapacağı antrenmanla ligin 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp, 14.30'da 'a hareket edecek.

Trabzonspor'da savunma alarm veriyor



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