20 Eylül 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Büyük şanssızlık

Büyük şanssızlık
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.09.2019

ilk hafta maçında , Getafe deplasmanında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu skorla bordo-mavililer, İspanyol takımlarına karşı süren galibiyet hasretine son veremedi.

Getafe ile deplasmanda karşılaşan , İspanyol rakipleri karşısında kötü sonuçlara son veremedi. İlk olarak 1990-91 sezonunda ile eşleşerek bir takımıyla karşı karşıya gelen bordo-mavililer, 28 yıllık dönem içerisinde 6 kez kozlarını paylaştığı bu ülke takımları karşısında turu geçme başarısı gösterememişti. Ekibimiz ilk kez karşılaştığı Getafe'ye de yenildi.
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