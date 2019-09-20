20 Eylül 2019, Cuma
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Büyük şanssızlık
Giriş Tarihi: 20.09.2019
Uefa Avrupa Ligi ilk hafta maçında Trabzonspor, Getafe deplasmanında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu skorla bordo-mavililer, İspanyol takımlarına karşı süren galibiyet hasretine son veremedi.
Getafe ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, İspanyol rakipleri karşısında kötü sonuçlara son veremedi. İlk olarak 1990-91 sezonunda Barcelona ile eşleşerek bir İspanya takımıyla karşı karşıya gelen bordo-mavililer, 28 yıllık dönem içerisinde 6 kez kozlarını paylaştığı bu ülke takımları karşısında turu geçme başarısı gösterememişti. Ekibimiz ilk kez karşılaştığı Getafe'ye de yenildi.
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