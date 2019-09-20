20 Eylül 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Uğurcan devleşti

Uğurcan devleşti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.09.2019

'un 23 yaşındaki file bekçisi , ile oynanan maçta yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu. Çakır, özellikle ikinci yarı da yaptığı kritik kurtarışlarla farkın açılmasını engelledi.

günlerde 'un en formda ismi olan dün yine kalesinde devleşti. 23 yaşındaki eldiven, 'nin attığı golde ileri çıkarak hata yapmış olsa da 5 net kurtarış ile farkın açılmasını önleyen isim oldu. Uğurcan Çakır özellikle ikinci devrede net kurtarışlarla göz doldurdu. Maç sonrası konuşan genç file bekçisi, "Son derece üzgünüz. Buraya galibiyet ya da en azından 1 puan için gelmiştik ama olmadı maalesef. BU lige iyi başlamak önemliydi ama bu maçın telafisi var. Önümüzdeki haftalarda galibiyetler alacağız" ifadesini kullandı.
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