20 Eylül 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu: "Çok eksikle gelmiştik"

Çok eksikle gelmiştik
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.09.2019

Başkanı , 'nde oynanan ve 1-0 kaybedilen Getafe maçından sonra açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Devletimizin hem desteğini hem gücünü arkamızda görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti." dedi.

Başkanı , 'da çok iyi karşılandıkları söyledi. Ağaoğlu, "Kendimizi ilk defa evimizde gibi hissettik Madrid Büyükelçimiz Cihad Erginay'a teşekkür ederiz. Avrupa Liginde böyle bir maç oynanırken devletimizin hem desteğini hem gücünü arkamızda görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti" dedi. Ağaoğlu rakiplerinin iyi oynadığını belirtirken çok eksikle geldiklerini ve bir kez daha yoğun maç trafiğine gireceklerini ifade etti. Ağaoğlu, "Takımda mental yorgunluk vardı" diye konuştu.
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