20 Eylül 2019, Cuma
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Ne yaptın Sturridge!
Giriş Tarihi: 20.09.2019
Trabzonspor'da Getafe maçında oyuna sonradan giren Sturridge, son dakikalarda kaçırdğı pozisyon sonrasında saç baş yoldurdu. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda beraberlik fırsatını kullanamayan yıldız oyuncu taraftarlardan tepki aldı.
Bordo-mavili takımın forveti Sturridge dün son dakikalarda büyük bir fırsatı kaçırdı. Ani gelişen atakta Sosa, İngiliz forvete muhteşem bir pas çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sturridge vurmakta geç kalınca Getafe savunması araya girdi ve mutlak golü önlemiş oldu. Sturridge, ikinci devrede Avdijaj'ın yerine oyuna girdi. Maça ilk 11'de başlamadı.
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