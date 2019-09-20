20 Eylül 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Ne yaptın Sturridge!

Ne yaptın Sturridge!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.09.2019

Trabzonspor'da maçında oyuna sonradan giren , son dakikalarda kaçırdğı pozisyon sonrasında saç baş yoldurdu. karşı karşıya pozisyonda beraberlik fırsatını kullanamayan yıldız oyuncu taraftarlardan tepki aldı.

Bordo-mavili takımın forveti dün son dakikalarda büyük bir fırsatı kaçırdı. Ani gelişen atakta Sosa, İngiliz forvete muhteşem bir pas çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sturridge vurmakta geç kalınca savunması araya girdi ve mutlak golü önlemiş oldu. Sturridge, ikinci devrede Avdijaj'ın yerine oyuna girdi. Maça ilk 11'de başlamadı.
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