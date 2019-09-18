18 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Sezonu kapatmadım!

Sezonu kapatmadım!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olan ve 6 ay sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle sezonu kapattığı düşünülen 'den umutlu mesaj.

20 yaşındaki süper yıldız, beklenenden daha kısa zamanda sahalara dönmek istediğini ifade ederek, "Sezonu kapatma riskim var ama ben lig bitmeden sahada olmak istiyorum. İnanıyorum ki iyi çalışarak, ligin ikinci yarısında döneceğim ve arkadaşlarımı bu önemli sezonda yalnız bırakmayacağım" dedi.
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