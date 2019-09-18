18 Eylül 2019, Çarşamba
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Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 19.00'da Alfonso Pérez Stadyumu'nda yapılan ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmandan futbolcular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Trabzonspor Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 Giriş Tarihi: 18.09.2019
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda oynayacağı Getafe karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 19.00’da Alfonso Pérez Stadyumu’nda yapılan ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.
Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 19.00'da Alfonso Pérez Stadyumu'nda yapılan ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmandan futbolcular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Antrenmanı Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da izlerken bordo-mavililer, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
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