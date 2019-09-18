18 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor Getafe maçı hazırlıklarını tamamladı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 Giriş Tarihi: 18.09.2019

, Avrupa Ligi C Grubu’nda oynayacağı Getafe karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. yönetiminde 19.00’da ’nda yapılan ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.

yönetiminde 19.00'da 'nda yapılan ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmandan futbolcular taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da izlerken bordo-mavililer, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.



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