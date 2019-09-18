18 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Getafe-Trabzonspor maçında "yüksek risk" alarmı

Getafe-Trabzonspor maçında yüksek risk alarmı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın oynanacak Getafe- karşılaşması güvenlik açısından "yüksek riskli" ilan edildi.

Madrid Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Getafe- maçının güvenlik açısından "yüksek riskli" ilan edildiği bildirildi.

Valilik, maç günü bilet satışının yapılmayacağını ve stadyum içinde ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.

Diğer yandan Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda yarın oynanacak maç için tarafından Trabzonspor'a 800 kişilik yer ayrılırken, yaklaşık 300 biletin satıldığı öğrenildi.

Getafe Kulübü yetkilileri, Trabzonspor taraftarlarının maç biletini sadece kulüplerinden temin edebildiklerini, dışarıya bilet satışı yapmadıklarını söyledi.

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