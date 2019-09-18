Getafe-Trabzonspor maçında "yüksek risk" alarmı
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın oynanacak Getafe-Trabzonspor karşılaşması güvenlik açısından "yüksek riskli" ilan edildi.
Madrid Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Getafe-Trabzonspor maçının güvenlik açısından "yüksek riskli" ilan edildiği bildirildi.
Valilik, maç günü bilet satışının yapılmayacağını ve stadyum içinde ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını belirtti.
Diğer yandan Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda yarın oynanacak maç için Getafe Kulübü tarafından Trabzonspor'a 800 kişilik yer ayrılırken, yaklaşık 300 biletin satıldığı öğrenildi.
Getafe Kulübü yetkilileri, Trabzonspor taraftarlarının maç biletini sadece kulüplerinden temin edebildiklerini, dışarıya bilet satışı yapmadıklarını söyledi.
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