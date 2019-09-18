Olumsuz etkiliyor

18 Eylül 2019, Çarşamba
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Giriş Tarihi: 18.09.2019
Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa, sakat futbolcuların çokluğunun kendilerini zorladığını kabul etti.
Kaptan Jose Sosa, sakat futbolcuların çokluğunun kendilerini zorladığını kabul etti ancak takım oyunu ile bunu alt edebileceklerini söyledi. Arjantinli yıldız "Kimin sakat olduğu, kimin gol attığı, kimin asist yaptığının bir önemi yok. Önemli olan takımdır. Biz de takım olmanın faydalarını en iyi şekilde hissedeceğiz ve sahaya yansıtacağız" ifadesini kullandı.
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