18 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Olumsuz etkiliyor

Olumsuz etkiliyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.09.2019

'un Arjantinli yıldızı , sakat futbolcuların çokluğunun kendilerini zorladığını kabul etti.

Kaptan , sakat futbolcuların çokluğunun kendilerini zorladığını kabul etti ancak takım oyunu ile bunu alt edebileceklerini söyledi. Arjantinli yıldız "Kimin sakat olduğu, kimin gol attığı, kimin asist yaptığının bir önemi yok. Önemli olan takımdır. Biz de takım olmanın faydalarını en iyi şekilde hissedeceğiz ve sahaya yansıtacağız" ifadesini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu'dan Sturridge açıklaması Ahmet Ağaoğlu'dan Sturridge açıklaması
Süper Novak Süper Novak
İki yıldız imzaya yakın İki yıldız imzaya yakın
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör