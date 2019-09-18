18 Eylül 2019, Çarşamba
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"Savaşmadan bırakmayız"
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Ünal Karaman, Gençlerbirliği beraberliğinin ardından oyuncularına kafalarını kaldırmalarını söyledi, “Herkes eskisine göre iki kez fazla mücadele edecek” dedi.
Gençlerbirliği beraberliği nedeniyle takımın moralinin bozuk olduğunu gören teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Karaman henüz ligin başında olduklarını hatırlattı ve önlerine bakmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca geçtiğimiz sezon yakalanan başarıların da sıkıntılı ve kısıtlı kadro ile yakalandığını tekrar oyuncularına aktaran bordo-mavili çalıştırıcı, "Savaşmadan teslim olmayacağız bunu hiç yapmadık. Sezon başında kafamızda kurduğumuz planları aynen uygulayacağız ve herkes eskisine göre iki kat daha fazla mücadele edecek. Bu takım bütünlüğünü sağladığımız zaman başaramayacağız şey yok" ifadelerini kullandı.
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