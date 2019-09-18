18 Eylül 2019, Çarşamba
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Ne oldu sana Sörloth?
Giriş Tarihi: 18.09.2019
Trabzonspor'da performansıyla alkış toplayan Sörloth, kaçırdığı fırsatlarla şaşırttı.
Gençlerbirliği maçında penaltı vuruşundan kazandırdığı golle ligdeki gol sayısını 2'ye çıkartan Sörloth, kaçırdığı fırsatlar ile herkesi şaşırttı. Ekuban'ın yokluğunda gol umudu olan 23 yaşındaki forvet özellikle maçın ikinci yarısında 4 net fırsatı değerlendiremedi. Bordo-mavililer, Norveçli santrforun gol fırsatlarını cömertçe harcadığı G.Birliği karşısında 2 puan kaybetti.
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