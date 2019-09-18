18 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Ne oldu sana Sörloth?

Ne oldu sana Sörloth?
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Trabzonspor'da performansıyla alkış toplayan , kaçırdığı fırsatlarla şaşırttı.

maçında penaltı vuruşundan kazandırdığı golle ligdeki gol sayısını 2'ye çıkartan , kaçırdığı fırsatlar ile herkesi şaşırttı. Ekuban'ın yokluğunda gol umudu olan 23 yaşındaki forvet özellikle maçın ikinci yarısında 4 net fırsatı değerlendiremedi. Bordo-mavililer, Norveçli santrforun gol fırsatlarını cömertçe harcadığı G.Birliği karşısında 2 puan kaybetti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Ahmet Ağaoğlu'dan Sturridge açıklaması Ahmet Ağaoğlu'dan Sturridge açıklaması
Süper Novak Süper Novak
İki yıldız imzaya yakın İki yıldız imzaya yakın
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör