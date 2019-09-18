18 Eylül 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

İki yıldız imzaya yakın

İki yıldız imzaya yakın
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.09.2019

'un iç transferde görüşmelerini sürdürdüğü ve ile büyük ölçüde anlaştığı, önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılacağı belirtildi.

Bordo-mavililer, 3.2 milyon euro'luk yıllık ücretini 2 milyon euro'ya indirmeyi kabul eden 'nın mukavelesini 3 yıla çıkartmayı amaçlarken, sezon sonu sözleşmesi bitecek 'ın da 2022'ye kadar 'da kalmasını planlıyor. Yönetim, Novak'a gelen ciddi teklifleri düşünerek resmi imzayı kısa sürede attırmayı istiyor.
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